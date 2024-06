Demonstranten bezetten klaslokalen en toiletblok UvA-gebouw

Pro-Palestijnse demonstranten hebben vrijdagmiddag een gang, twee klaslokalen en een toiletblok bezet op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam. De locaties zijn in het zogeheten B-gebouw. Volgens een woordvoerder van de UvA gaat het om gemaskerde demonstranten, die leuzen schreeuwen en de deuren naar de lokalen blokkeren.

Een decaan van de UvA heeft de demonstranten gevraagd te vertrekken, maar dat hebben de demonstranten geweigerd. De universiteit heeft uit voorzorg de deuren van het zogeheten ABC-gebouw gesloten. “Mensen kunnen nog wel naar buiten maar niet naar binnen”, aldus UvA. De colleges die al bezig zijn kunnen doorgaan. Er staan geen nieuwe colleges in de gebouwen gepland.

Op sociale media van de actiegroep is te zien dat de bewaking van de UvA aanwezig is en dat een gang is afgezet met rood-wit lint. De demonstranten zeggen te bestaan uit studenten, UvA-medewerkers en “andere betrokkenen”. Ze willen doorgaan met hun actie totdat hun eisen zijn ingewilligd. “We roepen het College van Bestuur op om de academische gemeenschap in bescherming te nemen en zich bij ons aan te sluiten. We gaan elkaar de komende jaren nog nodig hebben.”

De demonstranten willen dat de universiteit de banden met Israëlische universiteiten verbreekt. In het hele land worden al wekenlang universiteitsgebouwen om die reden bezet of worden tentenkampen opgezet. De demonstranten hebben aangegeven door te gaan, mede omdat de vijftien rectoren van universiteiten vorige week zeiden de banden met Israëlische instituten niet te verbreken.

Maandag hadden demonstranten ook een tentenkamp opgezet op het Science Park in Amsterdam-Oost. Na een gesprek met Amsterdamse burgemeester Femke Halsema werd het kamp dinsdag even na middernacht opgeheven.