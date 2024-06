FlixBus ziet ‘Swift-effect’, ook pendelbus in trek voor concert

Busbedrijf FlixBus ziet in aanloop naar het concert van Taylor Swift in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA een klein “Taylor Swift-effect”, met een toename van 8 tot 13 procent in het aantal boekingen rond de concertdagen vergeleken met een normale periode. Ook de Twentse busvervoerder Brookhuis merkt dat er veel vraag is naar vervoer van en naar Amsterdam. Het busbedrijf brengt van 4 tot en met 6 juli ruim tweehonderd Taylor Swift-fans van en naar het concert van de popster. Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij, laat het bedrijf donderdag weten.

De pendelbus van Brookhuis vertrekt vanuit Oldenzaal en zit op alle drie de concertdagen bijna vol. Voor 32,50 euro worden de ‘Swifties’ – zoals de fans van de Amerikaanse artiest wordt genoemd – anderhalf uur voor aanvang van het concert bij het stadion afgezet. Een half uur na het concert vertrekt de bus weer en kunnen de bezoekers uitstappen in onder andere Apeldoorn, Holten, Hengelo en Enschede.

FlixBus vervoert rond de concertdagen vooral mensen vanuit Rotterdam, Maastricht en Den Haag. Ook vanuit Brussel maken die dagen meer mensen dan normaal de reis naar Amsterdam met de FlixBus. Dat kan volgens een woordvoerder van het bedrijf mogelijk ook gelinkt worden aan de concerten van Swift, aangezien de bestverkopende artiest van de wereld geen concert geeft in België.

De Amsterdamse vervoerder GVB zet na de concerten, net als op andere momenten dat de ArenA leegstroomt na een evenement, drie extra metro’s in. Die rijden tussen Amsterdam Centraal Station en station Bijlmer ArenA.

De NS ziet internationaal vooralsnog “niets opmerkelijks” in boekingen rondom de concertdata, aldus een woordvoerster. De vervoerder weet van tevoren ook niet met welk doel mensen de trein pakken. Bovendien start begin juli ook de zomervakantie met de daarbij komende reisbewegingen.