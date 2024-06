Haagse politicus De Mos veroordeeld tot voorwaardelijke geldboete

Het gerechtshof in Den Haag heeft de Haagse politicus Richard de Mos veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 2000 euro. De Mos heeft volgens het hof vertrouwelijke informatie doorgespeeld aan derden. “Het is essentieel dat dit gevolgen heeft”, aldus het hof. Voor alle andere feiten waar hij van verdacht werd, is hij vrijgesproken.

Tegen de 48-jarige politicus was een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een werkstraf van 240 uur, een boete van 10.000 euro en een ambtsverbod van vier jaar geëist. Hij stond terecht voor corruptie, omkoping en schending van zijn ambtsgeheim.