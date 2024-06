Hof doet uitspraak in zaak tegen Haagse politicus Richard de Mos

Het gerechtshof in Den Haag doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen de onder meer van omkoping verdachte Haagse politicus Richard de Mos en zes medeverdachten. Dat is bijna vijf jaar nadat de politie bij de fractievoorzitter van Hart voor Den Haag binnenviel. De Mos heeft alle beschuldigingen altijd ontkend.

Tegen de 48-jarige politicus is een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een werkstraf van 240 uur, een boete van 10.000 euro en een ambtsverbod van vier jaar geëist. Hij staat onder meer terecht voor corruptie, omkoping en schending van zijn ambtsgeheim.

De rechtbank sprak De Mos eerder volledig vrij. Ook de medeverdachten – partijgenoot Rachid Guernaoui en vijf Haagse ondernemers – werden vrijgesproken. Alleen één verdachte kreeg een voorwaardelijke straf voor wapenbezit. Het Openbaar Ministerie kreeg in de uitspraak van de rechtbank een flinke veeg uit de pan, maar ging desondanks in beroep. Tegen alle verdachten is nu in hoger beroep een voorwaardelijke celstraf en werkstraf geëist.

De Mos heeft zich nooit laten omkopen, herhaalde hij meermaals tijdens de behandeling van het hoger beroep. “Ik zeg altijd tegen iedereen die ik ontmoet: ‘als je een probleem hebt, moet je me mailen en dan ga ik proberen het op te lossen’. Het maakt helemaal niets uit of ze geld hebben of niet.”