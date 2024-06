Idsinga heeft nog geen ‘panklaar’ antwoord op tegenvaller box 3

Toekomstig staatssecretaris Folkert Idsinga (Fiscaliteit) wil nog niet zeggen hoe hij de verwachte miljardentegenvaller bij de belasting op vermogensrendement (box 3) denkt op te vangen. “Daar is een analyse voor nodig die ik niet panklaar heb”, zei hij tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. “Maar ik neem aan dat daar op het ministerie aan wordt gewerkt.”

De Hoge Raad zette onlangs opnieuw een streep door de manier waarop belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld en beleggingen. De hoogste rechter bepaalde al voor de tweede keer dat een heffing op basis van een verondersteld rendement eigenlijk niet door de beugel kan. Dat betekent dat weer een groep belastingplichtigen compensatie moet krijgen.

Bovendien geeft het arrest onduidelijkheid over belastingopbrengsten in de komende jaren. Een nieuw stelsel waarin belasting wordt geheven over daadwerkelijk behaald rendement is nog in de maak. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State en moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Het treedt op zijn vroegst in 2027 in werking.

Idsinga wil nog niet zeggen of hij van plan is de tegenvaller op te vangen door op een andere manier meer belasting op te halen bij vermogenden. Voor die oplossing, die in lijn is met de begrotingsregels die de afgelopen regeringscoalities hanteerden, koos het nu demissionaire kabinet na een uitspraak van de Hoge Raad over box 3.

Of dat ook nu gebeurt, is onder meer afhankelijk van hoe groot de tegenvaller precies is, zegt Idsinga. “Geef mij nog even wat tijd”, vraagt de beoogde NSC-bewindsman. Hij moet naar eigen zeggen ook eerst overleggen met zijn “strenge buurman”, wijzend naar VVD’er Eelco Heinen, die beoogd minister van Financiën is.