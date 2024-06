Klever haalt ondanks afspraken uit naar ‘niet objectieve’ media

Tijdens haar hoorzitting heeft beoogd minister Reinette Klever (PVV, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) zich negatief uitgelaten over media volgens haar niet objectief zijn. Zij deelde woensdag een bericht op X waarin media als “propaganda” werden bestempeld. De twitteraar van wie zij het bericht deelde vond dat onterecht werd bericht over beoogd PVV-bewindslieden. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft afspraken gemaakt, waarin staat dat bewindslieden geen instituties zoals de rechtsstaat of de vrije pers verbaal aanvallen.

Klever herhaalt in de hoorzitting dat zij sommige media niet objectief vindt, omdat ze informatie zouden weglaten. Zij noemt als voorbeeld berichtgeving over de drie boetes voor Ongehoord Nederland, onder meer voor het verspreiden van onjuiste informatie. Twee boetes werden later weer ingetrokken. Klever heeft Ongehoord Nederland opgericht en was er directeur en presentator. Zij hekelt dat dit in sommige berichtgeving ontbrak. “En er zijn nog wel meer voorbeelden te geven”, zegt Klever zonder verdere voorbeelden te noemen.

PVV-leider Geert Wilders sprak in 2021 over journalisten als “tuig van de richel, uitzonderingen daargelaten”. Mede daarom maakten de coalitiepartijen afspraken over hoe om te gaan met onafhankelijke journalistiek.