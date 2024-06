Klever neemt geen afstand van ‘omvolking’ als complottheorie

Beoogd PVV-minister Reinette Klever kreeg tijdens de hoorzitting met de Tweede Kamer veel kritische vragen over ‘omvolking’. Klever noemt ‘omvolking’ geen complottheorie. Naar eigen zeggen heeft ze die term ook nooit in de mond genomen. “Het zijn niet mijn woorden, maar ik neem er ook geen afstand van”, zei Klever tijdens de hoorzitting. Naar herhaalde vragen van verschillende Kamerleden daarover werd ze emotioneel.

“Het label dat het racistisch zou zijn, deel ik niet met u”, antwoordde ze op de vraag van DENK-Kamerlid Stephan van Baarle. Op de vraag van VVD’er Roelien Kamminga of Klever kan beamen dat ‘omvolking’ een theorie is die haar oorsprong vindt in de nazi-ideologie, antwoordde ze stellig: “Nee, dat kan ik niet beamen.” In haar tijd bij omroep Ongehoord Nederland is het “fenomeen” aan de orde gesteld. “Het was toen een feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling.”

Later werd Klever emotioneel, toen Jan Paternotte (D66) daarop doorvroeg. “Is het een demografisch fenomeen, zoals u net zei, of is het, zoals we weten uit de naziliteratuur en van onze eigen inlichtingendiensten een complottheorie?”

“De heer Paternotte zegt nogal wat en ook de vergelijking die hij maakt met een nazi-ideologie, dat raakt me.” Ze moest zichtbaar tranen wegslikken toen ze vertelde dat de ouders van haar moeder onderduikers onderdak hebben geboden. En “mijn vader is neergeschoten door de SS in de Tweede Wereldoorlog. Die aantijgingen werp ik verre van mij.”