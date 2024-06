Klever: prinsenvlag betekenisvol door familiegeschiedenis

De omstreden oranje-wit-blauwe prinsenvlag die toekomstig PVV-minister Reinette Klever in het verleden heeft gedragen, heeft volgens haarzelf een “speciale betekenis”. Dat komt door haar familiegeschiedenis, stelde de PVV-politica in een hoorzitting tegenover de Tweede Kamer. Haar familie kwam in de Tachtigjarige Oorlog “vanuit Duitsland met Willem van Oranje mee om Nederland te helpen bevrijden van de Spaanse bezetting”.

“Uit die tijd stamt ook de prinsenvlag die voor mij speciale betekenis heeft”, vertelt Klever in haar introductie, waarmee ze het dragen van het speldje met die vlag lijkt te willen verklaren. Haar familie heeft ook “onderdak geboden aan onderduikers” in de Tweede Wereldoorlog.

De prinsenvlag is onder meer omstreden door het gebruik ervan door de NSB. De vlag is als nationalistisch symbool nu vooral populair bij extreemrechtse groeperingen.

In 2011 ontstond ook ophef over de prinsenvlag toen die voor een raam in de PVV-vleugel hing, op de kamer van toenmalig Kamerlid Wim Kortenoeven. De vlag was zichtbaar vanuit de centrale hal van het Kamergebouw. Toen dit in de media werd belicht, werd de vlag weggehaald. Kortenoeven ergerde zich aan de commotie en meende dat het een vlag was om trots op te zijn, ook al werd de vlag later gebruikt door de NSB. Zijn partij had niets met de NSB, zei hij destijds.