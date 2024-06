Kookadvies verlengd voor Goor, ook waarschuwing voor IJhorst

Het kookadvies voor drinkwater in Goor en omgeving blijft voorlopig van kracht, meldt waterbedrijf Vitens. In het water werd eerder een lichte verontreiniging met de darmbacterie enterokokken gevonden. Daarom krijgen inwoners van delen van de Overijsselse plaats sinds zondagavond het advies om hun kraanwater voor gebruik preventief te koken, “omdat Vitens geen risico wil nemen met de gezondheid van klanten”.

Ook voor de plaats IJhorst en omgeving, tevens in Overijssel, geldt sinds donderdagavond een kookadvies. Vitens meldt dat daar na werkzaamheden aan het waterleidingnet een lichte verontreiniging in het drinkwater is aangetroffen. Het is niet duidelijk om wat voor verontreiniging het gaat. Ook hier wordt inwoners aangeraden drinkwater voor consumptie drie minuten te koken.

Volgens het waterbedrijf wordt de kwaliteit van het water in Goor volop getest, maar zijn nog niet alle testresultaten goed.

De verwachting was dat het kookadvies tot donderdag zou gelden, maar die prognose is aan het begin van de avond bijgesteld. Op X meldt Vitens dat het bedrijf uiterlijk maandagavond met een nieuwe update komt.

Enterokokken komen van nature voor in de darmen van mensen en dieren. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen de bacteriën ziekmakend zijn.