Nieuwe minister wil niet ‘welvaart op spel zetten’ voor waterdoel

Beoogd minister Barry Madlener (PVV, Infrastructuur en Waterstaat) wil zich inzetten om Europese waterdoelen voor 2027 te halen, maar dat mag volgens hem niet ten koste gaan van de welvaart. Hij zegt tijdens zijn hoorzitting die niet “op het spel” te willen zetten voor de milieudoelen. Nederland loopt fors achter op schema om de doelen van de zogeheten Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen.

Madlener erkent dat de rechter kan ingrijpen als Nederland de doelen niet haalt, net zoals met stikstof is gebeurd. Maar volgens hem was de KRW vaak te ambitieus en al meermaals uitgesteld. Ook wijst hij erop dat Nederland aan het einde van verschillende rivieren ligt, en vervuiling vanuit het buitenland Nederland instroomt. Hij wil in samenspraak met het buitenland “zijn uiterste best doen” om de doelen te halen, zolang het in balans blijft met de economische activiteit in Nederland. “Binnen de ruimte die we hebben moeten we zoeken hoe we de doelen halen.”