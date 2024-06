Oranje Fanzone in Leipzig nog niet open door verwacht noodweer

Supporters van het Nederlands elftal kunnen voorlopig niet terecht op de Oranje Fanzone in Leipzig. De Duitse autoriteiten willen dat het supportersfeest op de Wilhelm Leuschner Platz later begint, omdat er tussen 14.00 uur en 15.00 uur noodweer wordt verwacht. Meteorologen voorspellen onweer, mogelijk met zware hagelbuien.

De Oranje Fanzone zou om 13.00 uur opengaan in Leipzig, waar het Nederlands elftal om 21.00 uur aan het tweede groepsduel met Frankrijk op het EK begint. “De veiligheid en het welzijn van onze Oranjefans staan voorop, daarom respecteren we de beslissing van de Duitse autoriteiten. We hopen om 16.00 uur alsnog open te gaan”, meldt een woordvoerder van de KNVB.

De geplande Oranje Fanwalk naar het stadion gaat om 17.30 uur vooralsnog door. De bedoeling is dat veel supporters van het Nederlands elftal samen naar het Leipzig Stadium lopen. Yves Berendse, Donnie, Snollebollekes en Mental Theo treden vrijdagmiddag op de Oranje Fanzone op, als het weer het toelaat.

Duizenden supporters van het Nederlands elftal stonden even voor 13.00 uur te wachten totdat de Oranje Fanzone zou opengaan. Ze zijn naar het centrale marktplein van Leipzig gelopen om daar feest te vieren. De KNVB verwacht 40.000 fans van het Nederlands elftal in Leipzig. Minimaal 15.000 fans hebben een kaartje voor de wedstrijd tegen de Fransen.

.