Partijleiders en Kamerleden geschokt over uitlatingen Klever

Diverse partijleiders en Kamerleden reageren geschokt en beschaamd op uitlatingen van beoogd PVV-minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) over de omstreden ‘omvolkingstheorie’. PVV-leider Geert Wilders verdedigt haar net als andere PVV-kandidaat bewindslieden die de afgelopen dagen in hoorzittingen kritisch werden bevraagd door de Tweede Kamer.

“Kandidaten voor ons landsbestuur blijven achter racistische complottheorie├źn en opruiende uitspraken over “minder Marokkanen” staan”, schrijft GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans op X. “Er komt maar geen einde aan het normaliseren van walgelijke denkbeelden. De ondergrens is volkomen zoek.”

Hij doelt daarbij op antwoorden die Klever vrijdag gaf op vragen tijdens de hoorzitting over ‘omvolking’. Het is volgens haar geen complottheorie en ze neemt er geen afstand van. Ze vindt het een “feitelijke omschrijving van een demografische ontwikkeling”. Donderdag weigerde aankomend PVV-staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) afstand te nemen van een tweet van jaren geleden waarin hij stelde dat minder Marokkanen gelijkstaat aan minder overlast en criminaliteit.

De opvattingen van Klever over ‘omvolking’ leidden vrijdag tijdens de hoorzitting tot veel kritische vragen. Ook beoogd minister Casper Veldkamp (NSC, Buitenlandse Zaken) kreeg herhaaldelijk de vraag hoe hij en zijn partij met mensen in een kabinet willen zitten met dergelijke opvattingen. Veldkamp zei alleen, tot ergernis van de Kamerleden, te verwachten dat alle bewindslieden zich aan de gemaakte afspraken houden over het respecteren van de grondwet en de democratische rechtsorde.

Naast Timmermans spreken andere partijleiders op X hun zorgen en afschuw uit over zowel de uitlatingen van Klever, maar ook over de opstelling van NSC, de partij van Pieter Omzigt.

“Waar Pieter Omtzigt beloofde ‘niet te zullen zwijgen’ kijkt zijn NSC-minister lijdzaam toe hoe een nazi-theorie normaal wordt gemaakt”, schrijft D66-partijleider Rob Jetten. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren): “Beoogd NSC-minister BuZa weigert grens te trekken als aanstaand PVV-collega Klever de nazistische omvolkingstheorie verdedigt.” “Een schokkende vertoning”, zegt Volt-leider Laurens Dassen. “Weer een stap op de glijdende schaal naar een bodem die nog lang niet in zicht is.”

Wilders heeft er geen boodschap aan. “Het chagrijn van zuur links werkt totaal averechts. Ze proberen vergeefs onze mensen te beschadigen. Maar onze kandidaat-bewindslieden zijn toppers en kanjers, allemaal. Wat ben ik trots op ze!”, schrijft hij op X.