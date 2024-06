Politie vraagt om ‘evenementluwe periode’ rondom NAVO-top

De politie vraagt om een ‘evenementluwe periode’ rondom de NAVO-top die volgend jaar in Nederland wordt georganiseerd. Verder geldt voor alle politiepersoneel in de periode een verlofbeperking. Dit is nodig omdat de top “een van de grootste veiligheidsoperaties ooit” is in Nederland, aldus de politie in een verklaring.

De top vindt plaats in Den Haag van 24 tot en met 26 juni 2025. De inzet daar leidt ertoe dat er tijdelijk op andere vlakken minder politiecapaciteit beschikbaar is. Korpschef Janny Knol heeft in een brief burgemeesters gevraagd terughoudend om te gaan met vergunningverlening voor evenementen in de periode tijdens en rond de NAVO-top.

“Dit zodat rondom de NAVO-top in feite sprake is van een evenementluwe periode. Hierdoor houdt de politie voldoende capaciteit beschikbaar om, naast het reguliere werk, zorg te dragen voor een goed verloop van de NAVO-top”, aldus de politie in een toelichting.