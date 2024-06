Politiebonden vinden verlofbeperking rondom NAVO-top schrijnend

De vier politievakbonden zijn niet te spreken over de verlofbeperking voor politiemensen vanwege de NAVO-top in Den Haag volgend jaar. Omdat er voor de top zoveel politie-inzet nodig is, krijgen werknemers pas aan het einde van dit jaar te horen of ze in de periode rondom het evenement in juni verlof kunnen opnemen.

“Schrijnend, er wordt al zoveel gevraagd van de politie momenteel”, reageert Nine Kooiman namens ACP, ANPV, NPB en Equipe. “Zij moeten ook de tijd en de mogelijkheid krijgen om op adem te komen en vakantie op te kunnen nemen.”

De bonden begrijpen dat de internationale top veel capaciteit vraagt, maar maken zich tegelijkertijd zorgen om de eigen veiligheid en gezondheid van politiemensen. “Zorg voor voldoende mensen, zodat zij ook hun rust kunnen pakken”, zegt Kooiman. Ze ziet de verlofbeperking als een verdere “uitholling” van de werkzaamheden van de politie.

De NAVO-top wordt volgend jaar gehouden van 24 tot en met 26 juni. In een brief heeft de politie aan burgemeesters gevraagd om rond de top, “een van de grootste veiligheidsoperaties ooit in Nederland”, zo min mogelijk evenementen te laten plaatsvinden. Burgemeesters verlenen de vergunningen die voor een evenement nodig zijn. De politiebonden hopen dat organisatoren van evenementen willen nadenken over een manier om het terrein zo te organiseren dat er zo min mogelijk politie-inzet nodig is.