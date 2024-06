Praktijken van huisartsenketen Co-Med ’tot nader order’ gesloten

De praktijken van de commerciële huisartsenketen Co-Med zijn “tot nader order” gesloten. Mensen die vrijdag naar vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Breda, Enschede en Helmond bellen, krijgen allemaal dezelfde automatische boodschap daarover te horen.

Bellers worden doorverwezen naar de site van zorgverzekeraar CZ. Ook een woordvoerder van Co-Med verwijst naar CZ. Die heeft, samen met de andere grote verzekeraars, de overeenkomsten met Co-Med opgeschort. De verzekeraars zoeken alternatieven voor de patiënten die bij de keten zijn ingeschreven. Het zou gaan om ongeveer 50.000 mensen. Bij sommige praktijken kunnen mensen gebruikmaken van Arene, een onlinehuisartsenpraktijk. Bij andere vestigingen kunnen mensen terecht bij een andere huisarts in de buurt.

Co-Med is een paar jaar geleden opgekomen. Het bedrijf kocht in het hele land praktijken op, vooral van huisartsen die met pensioen wilden en geen opvolger hadden. Volgens critici probeerde het bedrijf daarna alleen maar zo veel mogelijk geld te verdienen. De Volkskrant meldde zaterdag dat praktijkmedewerkers taken moesten uitvoeren waarvoor ze niet opgeleid waren, omdat huisartsen te weinig beschikbaar waren. Daardoor zou de gezondheid van mensen in gevaar zijn gekomen. Vanwege onbetaalde rekeningen is dinsdag voor de tweede keer het faillissement van de keten aangevraagd.