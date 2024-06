PVV-bewindsman neemt geen afstand van ‘minder Marokkanen’-tweet

Aankomend PVV-staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) wil geen afstand nemen van een tweet waarin hij acht jaar geleden stelde dat minder Marokkanen gelijkstaat aan minder overlast en criminaliteit. Hij deed die uitspraak in “een andere context” en staat daar nog steeds achter, zegt hij tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Jansen, die jaren gemeenteraadslid is geweest maar nu als gedeputeerde in Flevoland bestuursverantwoordelijkheid draagt, benadrukt dat hij heel veel uitlatingen in het verleden “in een andere hoedanigheid” heeft gedaan. “Als bestuurder zult u mij dit soort dingen niet meer horen zeggen. Als volksvertegenwoordiger sta ik nog steeds 100 procent achter de keuzes die ik gemaakt heb.”

De aanstaande staatssecretaris neemt evenmin afstand van de ‘minder-Marokkanen’-speech uit 2014 waar zijn partijleider Geert Wilders voor is veroordeeld. Hij was destijds al het enige lid van de PVV-fractie in de gemeenteraad van Almere die deze uitspraak niet veroordeelde. Hij gelooft niet dat hij minder goed kan functioneren als hij daar nu niet op terugkomt.

Overigens zal Jansen het naar eigen zeggen niet tolereren als op zijn ministerie zo over Marokkanen wordt gesproken. “Iedereen heeft een veilige werkomgeving nodig”, zegt hij. “Dus op het moment dat dat mij ter ore zou komen, zou ik daar het gesprek over aangaan.”