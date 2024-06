Rutte begint met ‘weemoed en emotie’ aan laatste ministerraad

Vertrekkend premier Mark Rutte begint met “weemoed en emotie” aan zijn laatste ministerraad, “, zegt hij voor de camera van het AD. “Ik heb het zo’n eer gevonden dat Nederland me dit veertien jaar lang heeft laten doen. En mij weliswaar buitengewoon kritisch heeft gevolgd. Maar dan bij de verkiezingen zei: oké, dan moet het nog maar één keer.”

De laatste ministerraad van het demissionaire kabinet van Rutte is pas volgende week. Maar dan is de premier er zelf niet bij omdat hij dan aanwezig is bij een Europese top.

Rutte is bijna veertien jaar premier geweest, en daarmee de langstzittende minister-president van Nederland. Hij kijkt terug op veel bijzondere ontmoetingen. Hij noemt bijvoorbeeld de voormalige bondskanselier Angela Merkel, die een “dierbare vriendin” is geworden. Maar hij kijkt ook met genoegen terug op ontmoetingen met de vaste vuilnisman die hij dinsdag vaak op zijn pad kwam onderweg naar het Torentje.

Afgezien van een “gekke start” wordt het een “gewoon een ministerraad” volgens Rutte. “Ik hou een klein inleidinkje om te zeggen: jongens, dit is mijn laatste keer”.