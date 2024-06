Rutte zit zijn laatste ministerraad voor

Mark Rutte zit deze vrijdag voor de laatste keer de wekelijkse ministerraad voor. De bewindspersonen komen weliswaar eind volgende week nog een keer bijeen voordat het nieuwe kabinet aantreedt, maar de demissionair premier neemt dan deel aan zijn laatste Europese top.

Rutte wordt de komende dagen waarschijnlijk officieel benoemd tot secretaris-generaal van de NAVO, nu zijn Roemeense rivaal zich donderdag heeft teruggetrokken. Vermoedelijk gebeurt dat vlak voor de EU-top in Brussel. Rutte zit dan mogelijk even met twee petten op.

De VVD’er is in functie sinds 14 oktober 2010 en is daarmee de langst zittende minister-president die Nederland heeft gekend. Op 7 juli is het precies een jaar geleden dat zijn vierde kabinet viel over onenigheid over het asielbeleid tussen coalitiepartners VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Het nieuwe kabinet onder leiding van Dick Schoof wordt geïnstalleerd op 2 juli en komt dan nog twee keer bij elkaar voordat het zomerreces begint: op 5 en 12 juli. De Tweede Kamer heeft de laatste vergaderdag op 4 juli. De Eerste Kamer gaat dan nog even door tot en met 9 juli.

Vooralsnog is de eerste ministerraad na het reces gepland op 16 augustus. Maar de nieuwe ploeg kan ook ervoor kiezen om eerder of later te beginnen. Rond die tijd beginnen ook de begrotingsraden in aanloop naar Prinsjesdag op 17 september waar de begroting voor 2025 wordt gepresenteerd. Bovendien zijn de nieuwe bewindslieden dan al druk bezig met de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord van de coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB.