Tijdelijke opvang voor 200 asielzoekers in kantoor Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel gaat in een kantoorgebouw op een bedrijventerrein tijdelijk maximaal tweehonderd asielzoekers opvangen. De gemeente meldt dat de tijdelijke opvang op de locatie Ekkersrijt 6040 voor maximaal zes maanden is.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt de kosten op zich. De mensen die er worden opgevangen, zijn aangemeld in Ter Apel en zitten in de asielprocedure, aldus de gemeente. De samenstelling van de groep asielzoekers die er wordt opgevangen is nog onbekend.

De verwachting is dat de locatie halverwege juli klaar is om asielzoekers te kunnen ontvangen. “Om de opvanglocatie te realiseren is een omgevingsvergunning nodig. De procedure hiervoor start nu”, meldt de gemeente.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties en er is al lange tijd sprake van een crisissituatie, geeft de gemeente aan. Met het faciliteren van de opvang geeft de gemeente naar eigen zeggen gehoor aan de oproep van de commissaris van de Koning, die namens het Rijk een dringend beroep heeft gedaan op gemeenten om tijdelijke opvang voor asielzoekers te regelen. De gemeente stelt “vanuit humanitair oogpunt” een bijdrage te leveren aan de tijdelijke opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben.