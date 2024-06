Vaticaan kiest Ron van den Hout (59) als nieuwe bisschop Roermond

Ron van den Hout wordt de nieuwe bisschop van Roermond. Dat heeft het bisdom vrijdag bekendgemaakt in het bisschopshuis in de Limburgse stad. Van den Hout is sinds 2017 bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Gelijktijdig met het voorstellen van de nieuwe bisschop in Roermond werd ook in Rome zijn naam publiek gemaakt. Van den Hout volgt Harrie Smeets op, die eind vorig jaar op 63-jarige leeftijd overleed na een lang ziekbed.

Van den Hout werd geboren in het Brabantse Diessen. Na het vwo in Goirle volgde hij een tuinbouwopleiding aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch. Daarna “besloot hij een andere weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping” en switchte hij naar de priesteropleiding aan het Bossche grootseminarie. In 1993 werd hij tot priester gewijd.

Na een studie Bijbelse Theologie aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome tussen 1994 en 1997 werkte Van den Hout als pastoor in Drunen-Elshout en de Bommelerwaard en was hij deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen. In 2009 promoveerde Van den Hout aan de Radboud Universiteit in Nijmegen met een dissertatie over de profeet Zacharia.

Omdat Van Hout al bisschop is, hoeft hij niet gewijd te worden. Tijdens een viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond neemt hij de bisschopszetel in. Diocesaan administrator René Maessen en hulpbisschop Everard de Jong van het bisdom Roermond zijn “zeer verheugd” met de benoeming van Van den Hout en zien in hem “een waardige opvolger” van Smeets.

Zelf zegt Van den Hout dat hij er nog niet aan toe was om het noordelijk bisdom te verlaten. “Maar je wordt geroepen, zoals ik het ervaar. Zoals Jezus zijn apostelen roept Hem te volgen en zij op dat moment hun visserswerk loslaten.” Een hoogtepunt in zijn tijd als bisschop in Groningen was de heiligverklaring van de Friese pater karmeliet Titus Brandsma uit Bolsward in 2022.

Vicaris-generaal Peter Wellen van het bisdom Groningen-Leeuwarden zegt dat Van den Hout zeker gemist gaat worden. “De drempel van de bisschop was laag, hij had goed oog voor de parochiepraktijk van priesters en pastorale beroepskrachten.” Desalniettemin ziet Wellen “met vertrouwen uit naar de volgende bisschop” in het noorden.