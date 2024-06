Veiligheid ov wordt ‘speerpunt’ voor PVV-staatssecretaris Jansen

De aanpak van agressie en geweld in treinen en bussen wordt “100 procent zeker een van de speerpunten” voor aanstaand staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu). Dat zegt de PVV’er tijdens een hoorzitting waarin de Tweede Kamer kennis kan maken met aspirant-bewindslieden.

Ook de verbetering van de bereikbaarheid van de regio is een van de prioriteiten van het nieuwe kabinet, zegt Jansen. Zo wordt de aanleg van de Lelylijn doorgezet, de snellere spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad. “Als het even kan, beginnen we aan de kant van Groningen.”

Ook op het gebied van milieu, zijn tweede beleidsterrein, ziet Jansen “interessante uitdagingen” voor zich. “Inhoudelijk moet ik me hier nog wel wat meer in verdiepen”, geeft hij toe.