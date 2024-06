Verdachte agent herinnert zich weinig van inzet geweld Dordrecht

Een 55-jarige politieman uit Rotterdam, die wordt verdacht van het verzwijgen van geweld tijdens een arrestatie in Dordrecht op sinterklaasavond in 2020, kan zich niet veel herinneren van die bewuste avond. Dat zei de man vrijdag tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in de rechtbank van Rotterdam.

De agent, Wouter-Jan O. uit Schiedam, is in 2021 al vervolgd voor racistisch taalgebruik tijdens diezelfde arrestatie. Uit camerabeelden bleek dat hij de arrestant “kutneger” had genoemd. De politierechter legde hem drie jaar geleden voor die uitspraak een boete van 250 euro op. Vrijdag stond hij terecht omdat zijn proces-verbaal over incident onvolledig zou zijn. “Ik zie dat de beelden afwijken van wat ik op papier heb gezet”, zei O., “maar zo herinnerde ik het me. Ik heb niet bewust dingen niet opgeschreven. Ik wist de chronologie niet goed.” Volgens de agent was het in 2020 ook niet gebruikelijk om zo gedetailleerd een proces-verbaal op te maken. “Er wordt aan mijn integriteit getwijfeld en dat vind ik heel lastig.”

De politie kwam die avond af op een melding over een blaffende hond. Toen de agenten het aan de stok kregen met een omstander die zich ermee bemoeide en de omstander wilde aanhouden, ontstond een vechtpartij tussen drie gezinsleden en de agenten. Het gezin kende de omstander. De agent zou onder anderen de moeder op het hoofd hebben geslagen toen zij op de grond lag en dat later “niet expliciet” in het proces-verbaal hebben genoemd.

De advocaat van O. verzocht de rechter de beelden niet te tonen omdat de agent posttraumatische klachten heeft.