Voorbereidingen gaswinning bij Schiermonnikoog mogen van start

De voorbereidingen voor gaswinning in de Noordzee bij Schiermonnikoog mogen van de rechter van start gaan. Gasbedrijf ONE-Dyas heeft vrijdag van de voorzieningenrechter toestemming gekregen een productieplatform te installeren om vanaf het einde van dit jaar gas te kunnen winnen uit de bodem.

Het boorplatform komt 20 kilometer van de kust van het Waddeneiland. Natuurorganisaties probeerden de installatie te voorkomen, omdat ze negatieve gevolgen voor de natuur en het onderwaterleven zien. Ze willen dat de omgevingsvergunning voor de gaswinning wordt vernietigd en wachten in die zaak nog op een uitspraak van de rechter.

In de tussentijd werd met de huidige zaak via de Raad van State geprobeerd de voorbereidingen op het boren te pauzeren. Maar de voorzieningrechter gaat daar niet in mee. Die houdt er rekening mee dat de boorplannen van ONE-Dyas uiteindelijk wel door mogen gaan. De staatssecretaris heeft namelijk een groot belang bij het platform, omdat met de sluiting van het Groningerveld en het wegvallen van het Russisch gas er genoeg aardgas voorhanden moet zijn voor komende winter. Dus mag ONE-Dyas het boorplatform gaan installeren.

De voorzieningenrechter stelt wel dat deze uitspraak een voorlopig oordeel is. Het definitieve besluit over het wel of niet doorgaan van de boorplannen volgt nog in de bodemprocedure. In die zaak worden “alle beroepsgronden uitvoerig” behandeld, waarna de bestuursrechter definitief uitspraak doet.