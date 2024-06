Bij een aanrijding in Nijmegen, op de Nieuwe Ubbergeseweg (N325) richting de Gelderse grensplaats Beek, is een fietser overleden, meldt de politie. Een automobilist is aangehouden en meegenomen voor verhoor, zegt een woordvoerder van de politie.

Een tweede fietser is nagekeken door ambulancepersoneel maar moest niet naar het ziekenhuis worden vervoerd. De politie heeft direct een onderzoek opgestart. De weg is in beide richtingen afgesloten.