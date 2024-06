Mensen geëvacueerd op Schiphol om brandalarm

Op Schiphol zijn mensen geëvacueerd omdat er een melding was van een brand. Een woordvoerder van de luchthaven bevestigt berichten hierover van mensen op sociale media.

Of er daadwerkelijk brand is, is onduidelijk. De brandweer heeft ook alleen kennis van een brandmelding.

Volgens de woordvoerder van Schiphol was er rond 11.00 uur een brandalarm op de D-pier. Daarop werd die ontruimd. Zowel het Schengendeel als het niet-Schengendeel werd ontruimd. Mensen zijn naar buiten begeleid en wachten daar op het vervolg.

Hoeveel mensen het zijn, is niet duidelijk. Ook de woordvoerder weet niet of er echt brand is.