Na het weekend volop zon en temperaturen tot 30 graden verwacht

Na een wisselvallige periode wordt het de komende dagen warm, zoals gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Volgens weerbureau Weeronline loopt de temperatuur zondag mogelijk op tot 24 graden. Halverwege de week kan het zelfs 30 graden worden.

Zaterdag is het op de meeste plaatsen nog 18 tot 20 graden. Een dag later vindt met maxima tot 23 graden de echte weersverbetering plaats. Maandag kan het volgens Weeronline in het zuidoosten van het land zelfs 26 graden worden. De piek in dit weerbeeld is naar alle waarschijnlijkheid dinsdag of woensdag.

Dan worden temperaturen tussen de 25 en 28 graden voorspeld. Het weerbureau sluit niet uit dat lokaal zelfs tropische waarden van minimaal 30 graden voor gaan komen. In het zuidoosten is de kans daarop het grootst, aldus Weeronline.

De kentering in het weerbeeld vindt echter ook meteen weer op woensdag plaats. Die dag eindigt in het grootste deel van het land met buien en ook koelt het naar verwachting dan iets af.