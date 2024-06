Nederland-Frankrijk op tv gezien door ruim 5,4 miljoen mensen

De EK-wedstrijd Nederland-Frankrijk is vrijdagavond live op televisie door ruim 5,4 miljoen mensen bekeken. Nationaal Media Onderzoek (NMO), de organisatie die de kijkcijfers registreert in Nederland, heeft de gegevens van de NOS zaterdag bevestigd. NMO kan niet zeggen hoeveel mensen online hebben gekeken.

Er keken meer Nederlanders lineair dan naar de eerste EK-wedstrijd van Oranje, tegen Polen. Deze werd live op televisie gezien door 4,7 miljoen mensen. Volgens de NOS is de wedstrijd van vrijdagavond de best bekeken EK-wedstrijd tot nu toe.

De 5,4 miljoen kijkers zijn echter niet de definitieve kijkcijfers, beklemtoont NMO. Deze worden pas na een week gedeeld, als duidelijk is hoeveel mensen de uitzending online en via apps hebben teruggekeken. Deze meetmethode is vorig jaar aangepast op verzoek van alle omroepen en zenders.

De kijkcijfers ‘nieuwe stijl’ zijn ook niet te vergelijken met de kijkcijfers van het vorige EK, toen de kijkcijfers nog op de oude manier werden geregistreerd.