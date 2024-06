Nederlandse surfer gaat naar Parijs om statiegeld te promoten

Om Frankrijk te vragen statiegeld in te voeren op plastic flesjes surft de Nederlandse Merijn Tinga vanaf zaterdagochtend met zijn windsurfboard vanuit Londen naar Parijs. Het is al de tiende reis die Tinga maakt om aandacht te vragen voor oplossingen tegen plastic zwerfafval. Langs de krijtrotsen in het Kanaal peddelt de windsurfer in ongeveer negentien dagen de 850 kilometer naar de Seine.

De Fransen zeggen dat ze zonder statiegeldsysteem in 2029 alsnog de doelstellingen gaan halen om plastic te verminderen, vertelt Tinga. “Maar dat gaat natuurlijk niet lukken.” In Parijs zal burgemeester Anne Hidalgo hem ontvangen. Samen houden ze een conferentie over statiegeld op de avond van zijn aankomst.

Ook bij eerdere surfexpedities vroeg Tinga aan landen om statiegeld in te voeren op plastic flessen. Zo ging hij in 2023 van Oslo naar Londen, een reis van 1800 kilometer. De Britten praten al jaren over het invoeren van statiegeld. Destijds was de bedoeling dat statiegeld in 2025 ingevoerd wordt. Tinga probeerde Groot-Brittannië daar ook echt aan te houden. Inmiddels is de invoering echter uitgesteld naar 2027.

Elke dag peddelt Tinga ongeveer 40 kilometer. In de nacht gaat hij met zijn surfplank naar de kant en maakt hij een afdakje van zijn zeil, zodat hij daaronder kan slapen. Uiteindelijk hoopt de windsurfer en bioloog voor een doorbraak te zorgen in Frankrijk. “Momenteel belandt het plastic afval uit de Seine via zeestroming bij ons op de kust of zelfs helemaal in Scandinavië.”