Politie in Groningen gebruikt taser bij aanhouding na steekpartij

De politie in Groningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 25-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht twee mensen te hebben neergestoken. Omdat de verdachte zich tegen zijn aanhouding verzette, gebruikte de politie een taser.

Het steekincident vond rond 03.30 uur plaats in de Oosterstraat. Twee mannen van 20 en 27 jaar uit Groningen raakten hierdoor gewond.

Agenten troffen de verdachte, eveneens uit Groningen, even later aan, terwijl hij omstanders met een mes bedreigde. De agenten verzochten de man om zijn mes te laten vallen. Toen hij hieraan geen gehoor gaf, zette de politie het stroomstootwapen in. Hierop kon de verdachte worden overmeesterd. Hij zit vast en wordt verhoord.