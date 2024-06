Team Pinkpop maakt terrein begaanbaar met trailers vol stro

Tientallen medewerkers van het festival Pinkpop hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag hard gewerkt om het festivalterrein begaanbaar te houden na de hevige regenval. In de nachtelijke uren werden acht grote trailers met stro over het modderige terrein verspreid. Hierdoor zijn de grasvelden, parkeerplaatsen en meeste campings zaterdag weer goed begaanbaar, aldus concertorganisator MOJO.

Naast het stro legden ze op het terrein in Landgraaf ook extra rijplaten en vlonders neer. Eén groot parkeerterrein was ondanks alle noodmaatregelen niet meer begaanbaar. Maar MOJO heeft een ander veld bij een industrieterrein in de buurt gevonden waar de bezoekers wel kunnen parkeren. Zij worden nu met pendelbusjes naar Landgraaf vervoerd.

De concertorganisator verwacht de rest van het weekend minder problemen met de regenval. “De zon schijnt nu, en daar is iedereen heel erg blij mee”, aldus een woordvoerder. “Maar we weten nu dat onze noodscenario’s voor deze situatie, met hevige regenval, werken als het nodig is.” Zaterdag worden op Pinkpop 45.000 mensen verwacht, zondag komen 70.000 mensen naar het festival.