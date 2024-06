Verdacht pakketje langs A7 bij Boerakker, weg deels afgezet

Op een carpoolplaats langs de A7 bij het Groningse Boerakker is zaterdag aan het begin van de middag een verdacht pakketje gevonden. Dat bevestigt de politie na berichtgeving door RTV Noord. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. De A7 is voor het onderzoek deels afgesloten, meldt een woordvoerder.

Om wat voor pakketje het gaat en of het mogelijk een explosief betreft, kan de woordvoerder niet zeggen.

Tussen Groningen en Heerenveen wordt het verkeer op de A7 bij Boerakker omgeleid. Volgens de woordvoerder ontstaat hierdoor “enige stremming”.