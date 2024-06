Vijf verdachten Mallorca-zaak in cassatie om schadevergoeding

Vijf van de zeven verdachten uit de Mallorca-zaak, waarin de dood van Carlo Heuvelman (27) centraal stond, gaan in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. Ze zijn het niet eens met de schadevergoeding die ze moeten betalen. Advocaat Anis Boumanjal, de advocaat van Sanil B., bevestigt berichtgeving hierover door RTL Boulevard.

Volgens RTL Boulevard kreeg de vriendin van Carlo een schadevergoeding van 218.057 euro toegewezen en moeten de vijf dat bedrag betalen. Maar volgens Boumanjal ontbreekt “de juridische basis” voor de toekenning. Tegen RTL Boulevard zegt hij dat er “juridisch wel wat af te dingen valt” op “het gegeven dat zij afhankelijk was van zijn inkomsten”.

De 27-jarige Carlo kwam in de zomer van 2021 op het Spaanse eiland Mallorca om het leven door extreem uitgaansgeweld. Hij werd in elkaar geslagen op de boulevard van badplaats El Arenal en bezweek vier dagen later in het ziekenhuis aan de gevolgen van hersenletsel. Ook zijn vrienden zijn mishandeld, evenals mannen uit een andere vriendengroep.