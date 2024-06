KLM-vliegtuig maakt veilige voorzorgslanding op Schiphol

Het vliegtuig van KLM dat zondagmiddag terugkeerde naar Schiphol is veilig geland op de luchthaven, meldt de Luchtverkeersleiding Nederland.

Het vliegtuig was onderweg naar Rio de Janeiro maar keerde boven België om, volgens een woordvoerster van KLM om een technisch mankement. Het gaat om vlucht KLM705 en het vliegtuig is een Boeing 777. Het vliegtuig was ongeveer veertig minuten in de lucht toen het omkeerde. Volgens de woordvoerster van KLM is de veiligheid van de passagiers niet in gevaar geweest.

Volgens de luchtverkeersleiding zou het vliegtuig boven de Noordzee kerosine hebben laten vallen om erna de voorzorgslanding in te zetten. Hulpdiensten gingen ter plaatse op Schiphol, zoals gebruikelijk in dit soort situaties.

De woordvoerster van KLM zei eerder zondag dat de passagiers na terugkeer op Schiphol later op de dag met een ander toestel alsnog naar Rio de Janeiro vliegen.