In het Zuid-Hollandse Heenvliet (gemeente Nissewaard) zijn zaterdagavond laat twee minderjarigen aangevallen. Een 15-jarige jongen uit Heenvliet raakte bij de aanval lichtgewond. Hij is in een ambulance onderzocht.

Een 38-jarige vrouw en een 41-jarige man zijn aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar het incident aan het Oliphantspad.