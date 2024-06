Onderzoek naar val stellage op voetbalpubliek Geesteren gaat door

Het onderzoek naar de val van een stellage op voetbalsupporters in Geesteren (Overijssel) gaat volgens de politie nog even duren. Dat meldt een woordvoerster zondag. Het is nog onduidelijk wanneer de politie meer kan zeggen over de toedracht van het ongeval.

Zaterdagavond viel een groot spandoek dat aan een hijskraan hing op publiek bij een oefenduel tussen FC Twente en Stevo. Tien mensen raakten gewond. Meerdere mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoeveel van hen nu nog in het ziekenhuis liggen. Volgens de politiewoordvoerster wordt hier omwille van hun privacy niet verder over gecommuniceerd. Wel is bekend dat alle gewonden bij kennis zijn. Niemand raakte levensgevaarlijk gewond.

De gemeente Tubbergen, waar Geesteren onder valt, zegt dat de organisatie van het duel een evenementenvergunning had aangevraagd. Deze werd door de gemeente verleend.