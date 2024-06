Politie grijpt ‘als nodig is’ in bij demonstratie XR op KLM Open

De politie is aanwezig bij een demonstratie van Extinction Rebellion (XR) bij het KLM Open in Badhoevedorp. De vierde en laatste ronde op het belangrijkste golftoernooi van Nederland is vertraagd als gevolg van de actie. De politie “treedt op op het moment dat het nodig is”, zegt een woordvoerster. Daarvan is vooralsnog geen sprake, voegt ze toe.

De organisatie van het golftoernooi meldde eerder zondag dat slechts de aanvangstijd van de wedstrijd voor de hoger gerangschikte golfers in het klassement “wegens omstandigheden” met twee uur is uitgesteld. De tien laagst geklasseerde golfers zijn al vanaf 07.00 uur bezig aan hun slotronde.

Een woordvoerster van de gemeente Haarlemmermeer bevestigt het uitstel met twee uur. “Dat wachten we even af. We hebben goed contact met XR. Ze zullen op een gegeven moment moeten vertrekken”, aldus de zegsvrouw. Volgens haar buigt de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie) zich over de vraag of op enig moment moet worden ingegrepen.

In een mededeling verklaart XR te protesteren tegen de fossiele sponsoring van sport. “Met fossiele sponsors als KLM, Tata, Schiphol en Audi werkt het KLM Open mee aan sportswashing: het gebruik van sport met als doel om je slechte reputatie ‘op te poetsen’. Het KLM Open wordt betaald door grootvervuilers, die wereldwijd slachtoffers maken”, aldus XR, dat de toegang van Golfclub The International blokkeert.