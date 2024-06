20 verdachten jaar na rellen FC Twente – Hammarby IF voor rechter

Het Openbaar Ministerie vervolgt twintig verdachten van de rellen na de wedstrijd van FC Twente tegen de Zweedse voetbalclub Hammarby IF. Ze staan op 8 en 9 juli terecht in de rechtbank in Almelo, kondigde het OM maandag aan.

De dag voorafgaand aan de Conference League-wedstrijd op 27 juli vorig jaar was het in Enschede onrustig met berichten over mogelijke confrontaties tussen supportersgroepen. Na afloop van de wedstrijd betrad een groep FC Twente-supporters de hoofdtribune van het stadion in Enschede waar ze de confrontatie aangingen met Hammarby-fans. Bij deze incidenten zijn meerdere personen aangevallen. Eén man uit Zweden moest naar het ziekenhuis.

In de weken na de wedstrijd zijn meerdere supporters aangehouden. Dit heeft geleid tot 41 stadionverboden. Twintig personen kregen een dwangsom opgelegd. Op maandag 8 juli staan dertien verdachten terecht voor de politierechter in Almelo op verdenking van openlijk geweld. De politierechter doet tijdens de themazitting direct uitspraak. Op dinsdag 9 juli staan er nog zeven verdachten terecht voor de meervoudige kamer, bestaande uit drie rechters die later uitspraak doen. Het OM verdenkt deze groep naast openlijk geweld ook van poging tot zware mishandeling.