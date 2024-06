Aspirant-minister Faber wacht kritische hoorzitting Tweede Kamer

De beoogd minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) kan maandag kritische vragen verwachten tijdens haar hoorzitting in de Tweede Kamer. Het bericht over haar benoeming maakte veel tongen los, onder andere omdat ze als senator in een debat sprak over de omstreden term “omvolking”, die wordt gebruikt in extreemrechtse complottheorieën. VVD-leider Dilan Yeşilgöz noemde Faber openlijk “niet onomstreden” nadat ze was aangedragen, maar stemde na een crisisoverleg met de andere coalitiepartijen toch in met haar kandidatuur.

Partijen als D66 en DENK hebben vooraf door laten schemeren dat ze Faber kritisch willen ondervragen over haar verleden.

Als Eerste Kamerlid en Statenlid heeft Faber onder meer ervoor gepleit om de islam af te schaffen. Ook is haar het woord een keer ontnomen in de senaat toen ze het kabinet typeerde als de “vijfde colonne”, een vooruitgeschoven vijand die de staat ondermijnt.

De toekomstige minister is ook in opspraak geraakt toen ze haar zoon websites liet maken voor de PVV, waarmee hij duizenden euro’s verdiende. Een andere keer beweerde ze dat iemand met een “Noord-Afrikaans” uiterlijk betrokken was bij een steekpartij. Faber bleef volhouden dat een tweet van haar daarover klopte, ook toen bleek dat het om een autochtone Nederlander ging.

De hoorzitting van Faber begint om 17.00 uur en duurt volgens de planning een uur. Maandag zijn ook hoorzittingen van de beoogd kabinetsleden van de ministeries van Economische Zaken (9.30 uur), Klimaat en Groene Groei (11.30 uur), Justitie en Veiligheid (13.30 uur) en Landbouw, Visserij, Voedselveiligheid en Natuur (19.00 uur).

Tijdens zijn hoorzitting krijgt aspirant-minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts mogelijk kritische vragen over een faillissementszaak waarin hij is verwikkeld, waar De Telegraaf vrijdag over schreef. Dat gaat over een door Beljaarts opgericht bedrijf dat de financiële zaken moest regelen van de leden van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), waar hij tot voor kort directeur van was. Deze onderneming is flink in de schulden geraakt en is al een paar jaar na de oprichting failliet gegaan, aldus de krant.