BBB-bewindslieden: verder kijken dan stikstof voor natuurherstel

De beoogde BBB-landbouwbewindslieden Femke Wiersma (minister) en Jean Rummenie (staatssecretaris) vinden dat stikstof te vaak is aangewezen als schuldige voor natuurschade. Daarom willen zij in hun beleid verder kijken dan alleen stikstofuitstoot, zeggen beiden tijdens hun hoorzitting in de Tweede Kamer.

“Ik denk dat natuur en stikstof te veel aan elkaar gelinkt zijn”, zegt Wiersma in haar inleiding. “Ik hoop dat we die discussie breder kunnen trekken.” Rummenie sluit zich daar bij aan. Hij wil helemaal opnieuw beginnen met beleid voor natuurherstel. “In zekere zin beginnen we toch weer ‘from scratch'”, zegt hij daarover.

Wiersma stipt aan dat ze onder meer naar waterbeheer wil kijken om de staat van de natuur te verbeteren. Rummenie wil onder meer een “nulmeting” voor natuur.

Al langer proberen partijen in de Tweede Kamer om stikstof minder leidend te laten zijn in beleid voor natuurherstel, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht. Hoewel ook andere factoren invloed hebben op de natuur, staat de rechter niet toe dat er meer stikstof bijkomt zolang de neerslag op gevoelige natuur zo hoog is als nu.