Beljaarts zegt dat faillissement hem niet is aan te rekenen

Beoogd economieminister Dirk Beljaarts noemt de berichtgeving over zijn mogelijke rol in het faillissement van een bedrijf waarvan hij directeur was “een storm in een glas water”. Hem treft geen blaam, zegt hij in een hoorzitting met Tweede Kamerleden. “Ik zit hier met een schoon geweten.”

Beljaarts hield er naar eigen zeggen al rekening mee dat hij als aspirant-minister vragen zou krijgen over de gang van zaken rond KHN Rekenwerk, een onderdeel van lobbyorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarvan hij tot voor kort directeur was. Hij zegt dat hij juist degene was die de onregelmatigheden ontdekte die tot het bankroet hebben geleid.

Niet voor niets is er aangifte gedaan tegen een andere bestuurder van KHN Rekenwerk, “niet tegen mij”, zegt Beljaarts. Hij ziet dan ook geen risico op enige aansprakelijkheid in deze kwestie. Dieper wil hij niet op de zaak ingaan. “De curator is nog bezig met zijn onderzoek, het is niet netjes om daar dan dwars doorheen te gaan.”