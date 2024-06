Beljaarts ziet ook voor ondernemers pijnlijke ingrepen in akkoord

In het coalitieakkoord zitten ook maatregelen die ondernemers pijn zullen doen, erkent beoogd minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts. De belastingverhoging voor hotelovernachtingen bijvoorbeeld is “natuurlijk heel pijnlijk en vervelend”. Maar er is ook genoeg positiefs te melden voor het bedrijfsleven, aldus de door de PVV naar voren geschoven bewindsman.

Beljaarts denkt de lastenverhoging voor de hotelsector op zo’n manier te kunnen uitvoeren dat er genoeg zoet naast het zuur wordt gezet. “Met mij zit hier iemand die altijd oog zal houden voor de hoteliers die het betreft, maar ook voor de andere mkb-ondernemers die het hierdoor mogelijk moeilijk gaan krijgen.”

Hij benadrukt dat het coalitieakkoord over het algemeen juist steun voor het bedrijfsleven ademt. Er staan voor ondernemers “hele positieve zaken in”, waaronder het terugdraaien van meer algemene lastenverzwaringen. Maar sommige ingrepen, vooral genomen om de overheidsfinanciën enigszins in balans te houden, zullen ondernemers raken. “Dat gaat me aan het hart.”