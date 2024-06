Bredase huisartsen: snel opvolger als Co-Med definitief sluit

Als de vestigingen in Breda van huisartsenketen Co-Med definitief hun deuren sluiten, komen andere huisartsen in de gebouwen werken. Patiënten kunnen daar dan naar verwezen worden “zodat zij over een aantal maanden weer een reguliere vaste huisarts en praktijk kunnen hebben”, meldt de overkoepelende Huisartsen Zorggroep Breda maandag.

Co-Med heeft twee vestigingen in het noordwesten van Breda. Die praktijken zijn sinds vorige week “tot nader order” gesloten, net als de andere Co-Med-huisartsenlocaties in het land. Zorgverzekeraars hebben de overeenkomsten met Co-Med vorige week opgeschort. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen voorlopig terecht bij Arene, een onlinehuisartsenpraktijk.