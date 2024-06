Brussel wil Nederlandse vissers helpen met quota voor tong

Er is goede hoop dat Nederlandse vissers binnenkort meer tong mogen vangen dan eerder binnen de Europese visquota was afgesproken.

Demissionair minister van visserij Piet Adema heeft van eurocomissaris Virginijus Sinkevičius van visserij de toezegging gekregen dat als het Verenigd Koninkrijk een nieuwe regering heeft, er zo snel mogelijk een Europese delegatie naar Londen gaat. Die zal daar de quota voor de vangst van tong door Nederlandse vissers bespreken. Die quota kunnen volgens Adema zelfs nog voor het lopende jaar 2024 omhoog nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het beter gaat met de tong dan aanvankelijk gedacht.

“Sinkevičius vindt dat wij een punt hebben”, aldus Adema in Luxemburg, na afloop van een vergadering met zijn EU-collega’s van landbouw. “Ik vind het echt goed nieuws dat ook de commissie erachter staat en voor deze onderhandelingen naar het Verenigd Koninkrijk wil gaan”. Nederland vist traditioneel veel in Britse wateren en moet daarover dus afspraken maken met het Verenigd Koninkrijk. Omdat dit land niet meer in de Europese Unie zit, treedt de Europese Commissie op als onderhandelingspartner.

De Europese Commissie heeft dergelijke onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk inmiddels al achter de rug ten bate van de Belgische vissers. Die mogen vanaf volgende maand aanzienlijk meer tong vangen in Britse wateren dan eerder voor 2024 was afgesproken, aldus de Vlaamse minister van Visserij Hilde Crevits.