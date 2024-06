Bij een steekincident in het Brabantse Loosbroek is een man gewond geraakt, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van de steekpartij aan de Pastoor de Grootstraat, waar mogelijk een conflict aan voorafging. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord of meer weten over de zaak zich te melden.