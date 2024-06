Hermans belooft lage tolerantie voor omvolking-achtige uitspraken

Als vicepremier van de VVD belooft Sophie Hermans een “buitengewoon lage tolerantie” te hebben voor uitspraken van PVV’ers zoals die over omvolkingstheorieën. Dat soort ideeën “staan heel ver van mij af”, aldus de beoogde bewindsvrouw. “En straks zijn wij collega’s in het kabinet. En daar zal ik heel scherp in de gaten houden wat er gebeurt.”

De in extreemrechtse kringen gebezigde omvolkingstheorie “gaat in tegen alles waar ik voor sta en waar ik in geloof”, aldus Hermans in haar hoorzitting in de Tweede Kamer. Beoogd PVV-minister Marjolein Faber haalde de theorie al eens aan in een debat als Eerste Kamerlid.

Hermans verwacht dat haar collega-bewindspersonen zich straks zullen richten op het besturen van het land. “En alles wat daarvan afleidt, of wat daar afbreuk aan doet, daar zal ik mij tegen uitspreken.”

Als vicepremier vertegenwoordigt Hermans het VVD-smaldeel in het kabinet. Daarnaast wordt ze minister van Klimaat en Groene Groei.