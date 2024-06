Hermans houdt ook ‘klimaatontkenners’ in kabinet aan de afspraken

Aankomend klimaatminister Sophie Hermans zal ook haar beoogd collega-ministers die niet geloven in door de mens veroorzaakte klimaatverandering, houden aan de afspraken in het hoofdlijnenakkoord. “Die afspraken staan en daar zal ik iedereen in het kabinet aan houden”, zegt de VVD’er in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De coalitiepartijen hebben afgesproken dat de klimaatdoelen zoals het demissionaire kabinet die heeft opgesteld, blijven staan. Alle bewindspersonen onderschrijven dat, verzekert Hermans. “Dat is het vertrekpunt.” Dat geldt dus ook voor beoogd PVV-ministers als Barry Madlener (Infrastructuur) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel), die volgens de oppositie te boek staan als ‘klimaatontkenners’.

De klimaatdoelen op zich vindt Hermans niet eens het belangrijkst. “Een doel is maar een cijfer.” Zij benadrukt dat de overgang van fossiele naar duurzame energie ook helpt om “sneller onafhankelijk te worden van landen waar we helemaal niet van afhankelijk willen zijn”. Daarnaast zorgt het volgens de VVD’er voor de “groene groei” die is opgenomen in de naam van haar nieuwe ministerie.