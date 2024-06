Hoger beroep Marengo verder met drie weken regiezittingen

In de beveiligde rechtbank op Schiphol gaat maandag het hoger beroep verder in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De komende drie weken zijn meerdere regiezittingen gepland. Dan wordt onder meer gesproken over het onderzoek en wat er nog nodig is om de zaken van de veertien verdachten inhoudelijk te kunnen behandelen.

Het is de bedoeling dat de verdachten aanwezig zijn als hun zaak wordt besproken. Maandag bespreekt het hof onder meer de zaak van kroongetuige Nabil B. en drie medeverdachten.

Woensdag wordt de zaak van hoofdverdachte Ridouan Taghi besproken. Het zal dan onder meer gaan over zijn verdediging, twee van de drie advocaten hebben recent de verdediging neergelegd. Alleen Michael Ruperti is nog de advocaat van Taghi. Waarom Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen niet langer de advocaat zijn van Taghi, is niet toegelicht.

De drie advocaten namen vorig jaar de verdediging van Taghi over, nadat advocaat Inez Weski was gearresteerd en noodgedwongen de verdediging moest staken. Of er nieuwe advocaten voor Taghi gezocht worden, is nog niet duidelijk.

Het Marengo-proces draait om zes moorden en verschillende moordpogingen. Taghi en twee medeverdachten zijn afgelopen februari veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Het is nog niet duidelijk hoelang het beroep duurt. Tot in ieder geval eind dit jaar zijn blokken van zittingsdagen ingepland.