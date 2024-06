Ik besloot uiteindelijk zelf bij KHN weg te gaan, zegt Beljaarts

Beoogd minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts spreekt mediaberichten tegen dat hij onder druk van leden de lobbyclub Koninklijke Horeca Nederland heeft verlaten. “Ik heb uiteindelijk zelf besloten om te gaan.” De Volkskrant en de Telegraaf meldden dat de ledenraad hem heeft gevraagd af te treden.

Eerder dit jaar kondigde Beljaarts zijn vertrek aan bij KHN. Dat was “uiteindelijk” zijn eigen overweging, zegt hij nu. Na negen jaar actief te zijn bij de belangenbehartiger voor restauranthouders, hoteleigenaren en kroegbazen, “waarvan twee tropenjaren in corona”, is het volgens Beljaarts “ook niet gek om een keer wat anders te doen. En zo geschiedde.”