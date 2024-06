OM in hoger beroep in moordzaak Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen alle negen verdachten in de zaak over de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank legde eerder deze maand straffen op tot 28 jaar.

Het OM had tegen drie verdachten – de schutter, de chauffeur en de moordmakelaar – een levenslange gevangenisstraf geëist.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam na een optreden in RTL Boulevard. De 64-jarige misdaadverslaggever overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.