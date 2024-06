Oppositie niet overtuigd dat Faber afstand neemt van ‘omvolking’

Oppositiepartijen D66, GroenLinks-PvdA, DENK, PvdD en Volt zijn niet helemaal overtuigd door de manier waarop aspirant-minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) afstand neemt van haar eerdere uitspraken over “omvolking”. Dat deed ze aan het begin van haar hoorzitting in de Tweede Kamer. Ze zei zich nog steeds zorgen te maken over “zeer zorgelijke demografische ontwikkelingen in Nederland”. Faber beschrijft met “andere bewoordingen hetzelfde en dezelfde ontwikkelingen”, vindt Christine Teunissen van de PvdD. “Dat zou je kunnen typeren als racistisch.”

Stephan van Baarle van DENK kijkt er net zo tegenaan en vindt dat Faber “witwast” wat ze in het verleden heeft gezegd over ‘omvolking’. De beoogd minster gebruikte deze term – die wordt gebruikt in een extreemrechtse complottheorie – in een debat in de Eerste Kamer.

“De zeer zorgelijke demografische ontwikkeling is eigenlijk het eufemisme geworden voor omvolking”, vindt ook Kati Piri van GroenLinks-PvdA. “Het wereldbeeld is niet veranderd, alleen zal ze het niet meer zeggen”, concludeert ze uit de uitleg van Faber. Anne-Marijke Podt (D66) typeert het als een “woordenspel”.